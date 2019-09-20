В районе парка «Патриот» в Туле построят надземный пешеходный переход
Сейчас идет подготовка к проектированию
Фото: Алексей ФОКИН
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В районе парка «Патриот» и Суворовского училища в Туле построят надземный пешеходный переход. Сейчас идет подготовка к его проектированию. Работы проведут в рамках строительства второй очереди Восточного обхода.
Напомним, парк «Патриот» открылся 8 мая. Комплекс пользуется популярностью среди жителей. Однако они испытывают трудности, переходя к нему дорогу от остановки общественного транспорта и наоборот.
ИСТОЧНИК KP.RU