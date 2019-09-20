СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-20T16:16:29+03:00

На работы потратили около 8,5 млн рублей

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20 сентября в Туле приняли дорогу на улице Калинина. К работам не нашли замечаний.

Здесь отремонтировали участок от улицы Ложевой до улицы Каракозова. Протяженность отремонтированного участка – около 0,7 км, всей улицы - около 1,2 км.

Специалисты отремонтировали и заменили смотровые и дождеприемные колодцы; отремонтировали дорожное полотно итротуары; заменили бортовой камень; установили светофор; нанесли дорожную разметку.

Сметная стоимость работ по ремонту участка от улицы Ложевой до улицы Каракозова составила около 8,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU