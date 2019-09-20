В Тульской области пенсионерка умыкнула чужой кошелек из продуктовой тележки

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-20T15:41:47+03:00

Нанесенный ущерб составил почти 10 тысяч рублей

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Жительница Новомосковска умыкнула кошелек у посетителя супермаркета из продуктовой тележки. Женщина воспользовалась его неосмотрительностью, забрала чужое имущество и скрылась. Нанесенный ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Полицейские просматривали записи камер видеонаблюдения. В результате удалось выяснить личность вероятной похитительницы.

В дальнейшем было определено и ее местонахождение. 60-летняя безработная местная жительница призналась в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU