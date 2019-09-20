В Тульской области в ДТП пострадали четыре человека
По предварительным данным, травмы получили три учителя
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На 12 км дороги «Арсеньево-Араны-Тула-50-Дьяково-Медвежка» произошло ДТП. Не поделили дорогу «Peugeot Boxer» и «Газель». В результате аварии на дорогу опрокинулся микроавтобус.
В ДТП пострадали четыре человека: три пассажирки «Газели» и водитель. По предварительным данным, в салоне находились три учителя, которые направлялись на курсы повышения квалификации.
ИСТОЧНИК KP.RU