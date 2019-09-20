Тульский «Арсенал» сыграет с екатеринбургским «Уралом»
Матч состоится 22 сентября на Центральном стадионе города
Фото: Архив "КП"
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В воскресенье, 22 сентября 2019 года, на Центральном стадионе Тулы в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу состоится матч «Арсенал» - «Урал».
Перед матчем болельщиков ждут конкурсы и розыгрыши, выступление группы поддержки ФК «Арсенал» и выразительные мимы, а также аквагрим, забавные эстафеты и мини-футбол.
Билеты можно приобрести в кассах стадиона в соответствии с расписанием.
ИСТОЧНИК KP.RU