Тульские активисты обнаружили нарушения в установке треног

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-20T12:58:39+03:00

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У тульских активистов ОНФ возникли нарекания к установке камер фиксации нарушений правил дорожного движения в регионе.

На пересечении улиц Рязанской и Овражной Тулы камера установлена возле автозаправки, и проезжающие водители могли не сразу увидеть ее, поскольку табло с ценами на бензин перекрывало обзор. Общественники отметили, что такая установка недопустима – водитель должен видеть камеру на дороге.

На Новомосковском шоссе активисты Народного фронта проверили камеру фотовидеофиксации, установленную на повороте в поселок Петелино. У общественников возникло замечание по расположению камеры: оборудование стояло на расстоянии менее 3 м от дорожного полотна.

Камера фотовидеофиксации в поселке Стахановский установлена с предупреждающим знаком, но без знака об ограничении скоростного режима. В ночное время знак был убран. Сама камера установлена ближе, чем полагается по нормативу, что является нарушением.

Также активисты ОНФ выявили, что на протяжении всей трассы до города Суворова нет ни одной камеры фиксации нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU