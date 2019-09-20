2019-09-20T12:38:29+03:00
Происшествия

Житель Тульской области помог полицейским найти угонщика авто

В полиции устанавливают детали случившегося
Мария ВЛАСОВА
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Житель Новомосковска помог полицейским найти угонщика автомобиля. Мужчина увидел пьяного водителя, выходившего из машины около магазина в районном центре. После этого позвонил в полицию, а также не дал ему сесть пьяным за руль.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители при проверке пьяного водителя и его автомобиля выяснили, что об угоне именно этой машины в Донском поступало сообщение. Подозреваемого доставили в отдел для разбирательства.

Выяснилось, что автомобиль мужчина позаимствовал у своей 25-летней знакомой. На нем местный житель уехал от собутыльницы после застолья. Владелица автомобиля ВАЗ-2110, заметив, что его нет на месте парковки, сообщила об угоне.

Подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. В полиции устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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