В Донском Тульской области ведется отлов бродячих собак

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-20T12:12:18+03:00

В планах отловить еще 72 особей

Изменить размер текста: A A

С начала текущего месяца на терртории Донского было отловлено 36 собак. Он проводился на улицах: 328 Стрелковой дивизии, Западной, Совхозной и Зеленой.

В планах отловить еще 72 собак в микрорайоне Центральном, Новоугольном и Северо-Задонске.

После отлова животных специалисты проводят лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация, стерилизация, при необходимости лечение).

ИСТОЧНИК KP.RU