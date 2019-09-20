В Донском Тульской области ведется отлов бродячих собак
В планах отловить еще 72 особей
Фото: Алексей ФОКИН
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С начала текущего месяца на терртории Донского было отловлено 36 собак. Он проводился на улицах: 328 Стрелковой дивизии, Западной, Совхозной и Зеленой.
В планах отловить еще 72 собак в микрорайоне Центральном, Новоугольном и Северо-Задонске.
После отлова животных специалисты проводят лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация, стерилизация, при необходимости лечение).
ИСТОЧНИК KP.RU