2019-09-20T12:03:49+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области иномарка въехала в отбойник: погибла женщина

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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19 сентября в 04.40 на 147 км дороги М-2 «Крым» Ясногорского района произошло ДТП.

62-летний мужчина на автомобиле «Opel Astra», по предварительным данным, наехал на металлическое барьерное ограждение по ходу движения.

В результате ДТП пассажир иномарки, 62-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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