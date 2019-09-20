На трассе в Тульской области иномарка въехала в отбойник: погибла женщина

СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-20T12:03:49+03:00

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19 сентября в 04.40 на 147 км дороги М-2 «Крым» Ясногорского района произошло ДТП.

62-летний мужчина на автомобиле «Opel Astra», по предварительным данным, наехал на металлическое барьерное ограждение по ходу движения.

В результате ДТП пассажир иномарки, 62-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU