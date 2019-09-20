2019-09-20T12:00:48+03:00
Звезды

Новый сезон в Тульском драмтеатре открыла «Бесприданница»

Премьера состоялась 18 сентября
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской драматическом театре открылся новый 243-й сезон. Открыла его премьера спектакля «Бесприданница» по одноименной пьесе А. Н. Островского.

«Бесприданница» входит в фонд русской классической литературы. Его изучают в школах, по мотивам снимают фильмы и ставят спектакли.

Произведение не теряет интереса у зрителей и сейчас. История семьи Огудаловых долгое время не покидала тульские театральные подмостки. За более, чем 50 лет в роли Ларисы выступали Софья Сотничевская (1949), Рима Асфандиярова (1971). И сейчас параход «Ласточка» вновь причаливает к театральным берегам.

Новые времена — новые люди. Те же узнаваемые ситуации, характеры, страсти и судьбы...благодаря этому возникает особая личная сопричастность современного человека, зрителя с героями пьесы. В этом чудо театра А. Н. Островского, поэта жизни с его ярким, выразительным, самоцветным языком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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