В Туле по ул. Металлистов продолжаются реставрационные работы
В Туле на ул. Металлистов продолжаются реставрационные работы. Вся улица «обросла» строительными лесами. Полная реставрация фасадов зданий должна завершиться к дате празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала Большой засечной черты.
Фото:Алексей ФОКИН
Одной из задач подрядчиков является проведение работ таким образом, чтобы это не отражалось на жизнедеятельности исторического центра города.
Фото:Алексей ФОКИН
Реставрация объектов должна полностью завершиться к августу 2020 года. В это же время свои двери в обновленных зданиях откроют филиалы государственных музеев, новые рестораны, кафе, магазины и гостиницы.
Фото:Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU