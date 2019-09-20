В Туле по ул. Металлистов продолжаются реставрационные работы

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-20T11:35:00+03:00

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В Туле на ул. Металлистов продолжаются реставрационные работы. Вся улица «обросла» строительными лесами. Полная реставрация фасадов зданий должна завершиться к дате празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала Большой засечной черты.

Фото:Алексей ФОКИН

Одной из задач подрядчиков является проведение работ таким образом, чтобы это не отражалось на жизнедеятельности исторического центра города.

Фото:Алексей ФОКИН

Реставрация объектов должна полностью завершиться к августу 2020 года. В это же время свои двери в обновленных зданиях откроют филиалы государственных музеев, новые рестораны, кафе, магазины и гостиницы.

Фото:Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU