2019-09-20T11:35:00+03:00
Общество

В Туле по ул. Металлистов продолжаются реставрационные работы

Реставрация объектов должна завершиться к августу следующего года
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле на ул. Металлистов продолжаются реставрационные работы. Вся улица «обросла» строительными лесами. Полная реставрация фасадов зданий должна завершиться к дате празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала Большой засечной черты.

Фото:Алексей ФОКИН

Фото:Алексей ФОКИН

Одной из задач подрядчиков является проведение работ таким образом, чтобы это не отражалось на жизнедеятельности исторического центра города.

Фото:Алексей ФОКИН

Фото:Алексей ФОКИН

Реставрация объектов должна полностью завершиться к августу 2020 года. В это же время свои двери в обновленных зданиях откроют филиалы государственных музеев, новые рестораны, кафе, магазины и гостиницы.

Фото:Алексей ФОКИН

Фото:Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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