Экс-начальник отделения почтовой связи в Тульской области присвоила более 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-20T12:24:03+03:00

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44-летнюю женщину обвиняют в совершении 2 преступлений. По версии следствия, начальник отделения почтовой связи присвоила более 400 тыс. рублей. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Также женщина присвоила 14 тыс. рублей. Деньги являлись социальной выплатой потерпевшего.

Женщина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU