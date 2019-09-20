По решению суда в г. Белеве Тульской области будет установлено более 500 дорожных знаков

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-20T10:54:00+03:00

Их установят в течение месяца со дня вступления решения суда в силу

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Прокуратурой Белевского района было установлено, что в на улицах города не установлено более 500 дорожных знаков, предусмотренных схемой организации дорожного движения. При этом администрация никаких мер по решению этого вопроса не предпринимала.

После удовлетворения исковых требований на администрацию Белевского района возложена обязанность в течение месяца со дня вступления решения суда в силу установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения и требований государственных стандартов.

ИСТОЧНИК KP.RU