2019-09-20T09:40:35+03:00
Общество

Строительство второй очереди Восточного обхода идет в соответствии с графиком

Также идет подготовка к проектированию наземного пешеходного перехода
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Строительство Восточного обхода в Туле идет полным ходом. Работы были начаты с 31 мая. Сейчас в процессе строительство второй очереди.

В данный момент на объекте ведется обустройство опор для расширения моста через железнодорожные пути и реку Упу. На подходах к мосту выполнено 50% работ по монтажу ливневой канализации и устройству земляного полотна. Произведена стабилизация грунта с использованием новых технологий. Выполнены работы по переустройству линий электропередач и линий связи.

Протяженность нового участка составит 1,,9 км, ширина — 9 м. Также на участке будет обустроен тротуар шириной 4,5 м. В проекте предусмотрено создание разделительной полосы между двумя сторонами движения. Администрация Тулы разрабатывает проект по реконструкции транспортной развязки с учетом примыкания Восточного обхода к пересечению улиц Ложевой, Металлургов.

Кроме того, идет подготовка к проектированию надземного пешеходного перехода в районе Суворовского училища и Парка «Патриот».

Объект должен быть завершен к 2020 году. Работы идут в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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