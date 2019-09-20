2019-09-20T09:11:48+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорела квартира: пожарные спасли двух человек

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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20 сентября в Новомосковске на ул. Шахтерская загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:43.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

Пожарные спасли по лестничному маршу 2 человек.

В результате происшествия пострадали люди. В комнате тлел ковер на площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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