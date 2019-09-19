В Тульских высотках меняют лифты
Поменять подъемные системы планируется в трех домах города
Фото: Администрация города
Изменить размер текста:
В Туле по программе «Народный бюджет» осуществляется замена лифтов в многоэтажных домах.
Так, новый лифт появится в доме №47б по ул. Металлистов. Там работы по установке нового подъемного устройства ведутся с середины августа и скоро объект уже будет сдан в эксплуатацию. Также замена лифтов ведется в доме №17 на ул. Демонстрации. Еще три подъемные системы обновят на ул. Сойфера, д 1. К монтажу в этом доме приступят с 23 сентября.
Фото: Администрация города
ИСТОЧНИК KP.RU