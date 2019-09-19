В Тульских высотках меняют лифты

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-19T17:52:59+03:00

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В Туле по программе «Народный бюджет» осуществляется замена лифтов в многоэтажных домах.

Так, новый лифт появится в доме №47б по ул. Металлистов. Там работы по установке нового подъемного устройства ведутся с середины августа и скоро объект уже будет сдан в эксплуатацию. Также замена лифтов ведется в доме №17 на ул. Демонстрации. Еще три подъемные системы обновят на ул. Сойфера, д 1. К монтажу в этом доме приступят с 23 сентября.

Фото: Администрация города

ИСТОЧНИК KP.RU