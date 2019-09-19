В Тульской области грибами отравилось четыре человека

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-19T17:16:06+03:00

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По данным Роспотребнадзора, за период 2018-2019 гг. на территории Тульской области случаев летального исхода из-за отравления грибами зафиксировано не было. Однако за июнь текущего года было зафиксировано два случая отравления, в результате которых пострадало 4 человека. В обоих случаях виновниками были условно съедобные грибы «толкачики».

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в грибной сезон обращает внимание граждан на меры профилактики отравлений грибами:

- для употребления в пищу собирать только те грибы, съедобные качества которых Вам известны, не пробовать на вкус незнакомые грибы;

- собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;

- собирать следует только молодые, не переросшие грибы;

- не откладывать обработку собранных грибов на следующий день;

- собирать грибы только в корзину или лукошко, так как грибы, собранные в полиэтиленовые пакеты или пластмассовые ведра хранятся там без доступа воздуха и быстро портятся;

-детям до 14 лет нельзя употреблять грибы, у них еще нет достаточного количества ферментов для их переваривания, также не рекомендуется есть грибы пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, лицам, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта;

- только безусловно съедобные грибы можно варить без предварительного отваривания;

- перед тем, как готовить грибы, их следует тщательно очистить от земли и промыть;

- необходимо строго соблюдать технологию при солении и консервировании грибов;

- если вы покупаете уже собранные грибы, то не приобретайте сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли;

- если вы покупаете грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными, не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная, также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.

ИСТОЧНИК KP.RU