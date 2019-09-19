В Зареченском районе Тулы будет приостановлено движение и остановка всех видов транспорта

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-19T17:03:10+03:00

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В период проведения капитального ремонта дорожного полотна с 6:00 20 августа до 6:00 21 августа по ул. Малые Гончары на участке от дома №11 до ул. Пузакова будут введены ограничения проезда и остановки транспорта.

Так, остановка и стоянка всех видов транспорта будет запрещена по ул. Малые Гончары на участке от дома №11 до ул. Пузакова, по ул. Пузакова (четная и нечетная сторона) на участке от дома № 78 до ул. Малые Гончары.

Движение всех видов транспорта будет приостановлено по ул. Малые Гончары на участке от дома №11 до ул. Пузакова.

Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

Автобусы:

№21 (Малые Гончары — Щегловская Засека): ул. Пузакова - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека ;

№24 (Малые Гончары - ПАО "Тулачермет" (верхние проходные)): ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Столетова (Театральный переулок) - ул. Доктора Гумилевской - ул. Новотульская.

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу:

№52 (Малые Гончары - пос. Петелино - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады): ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - (а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады.

№65 (Малые Гончары - стадион Металлург): ул. Металлургов - ул. Ложевая – ул. Пролетарская - ул. Советская -ул. Октябрьская - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов.

Троллейбусы:

№1 (ул. Малые Гончары - ст. Южная): Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская –

пр-т Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU