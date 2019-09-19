Главе администрации МО Узловский район Тульской области внесли представление за нарушение законодательства, касающегося «Кондуков»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-19T16:20:31+03:00

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Тульской природоохранной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях.

По постановлению администрации МО Узловский район, природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» («Кондуки») оббъявлен особо охраняемой природной территорией местного значения.

Тем не менее, соответствующий нормативно-правовой акт, регулирующий порядок осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в том числе особо охраняемой природной территории местного значения был не принят, что препятствует осуществлению контрольных мероприятий и соблюдению требований режима охраны природной территории.

По итогам проверки главе администрации МО внесли представление об устранении нарушений законодательства об особо охраняемых природных территориях.

Представление находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU