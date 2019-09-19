Главе администрации МО Узловский район Тульской области внесли представление за нарушение законодательства, касающегося «Кондуков»
Тульской природоохранной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях.
По постановлению администрации МО Узловский район, природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» («Кондуки») оббъявлен особо охраняемой природной территорией местного значения.
Тем не менее, соответствующий нормативно-правовой акт, регулирующий порядок осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в том числе особо охраняемой природной территории местного значения был не принят, что препятствует осуществлению контрольных мероприятий и соблюдению требований режима охраны природной территории.
По итогам проверки главе администрации МО внесли представление об устранении нарушений законодательства об особо охраняемых природных территориях.
Представление находится в стадии рассмотрения.
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