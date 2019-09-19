Туляк стал жертвой телефонных мошенников

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-19T14:50:47+03:00

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В Новомосковске Тульской области 28-летний местный житель стал жертвой мошенничества. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банковской организации. Он предложил мужчине взять кредит на очень выгодных условиях. Под этим предлогом он убедил потерпевшего перевести деньги в качестве страховки для оформления кредита.

После перевода денег житель новомосковска так и не дождался информации по оформлению кредита. Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.

В данный момент в отделе МВД проводятся мероприятия по выяснению личности и местонахождения злоумышленника.

Сумма материального ущерба составила 101 тысячу рублей.

Полиция предупреждает туляков о том, чтобы не стать жертвой обмана, необходимо проверять всю информацию, которую сообщают незнакомцы, говорящие о необходимости перевести деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU