2019-09-19T12:55:38+03:00
Общество

Тульский музей оружия вошел в пятерку лучших военно-исторических музеев и парков

Он занял пятую строчку в рейтинге
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Эти данные ко Дню оружейника России опубликовал портал ТурСтат. Он представил рейтинг музеев и парков военно-исторической направленности, которые наиболее популярны у туристов и местных жителей. Также был проведен анализ уникальности и популярности экспозиций музеев и парков.

В топе-5 первое место занимает Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в Подмосковье, второе - Центральный музей Вооруженных Сил РФ в Москве, третью строчку отдана Военно-историческому Музею артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ в Санкт-Петербурге, на четвертом месте - Центральный военно-морской музей МО РФ в Санкт-Петербурге, а на пятом расположился Тульский государственный музей оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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