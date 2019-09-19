В Тульской области за сутки произошли две кражи во время распития алкоголя
За минувшие сутки сотрудниками полиции было зафиксировано два случая краж мобильных телефонов во время употребления алкогольных напитков.
В г. Суворове Тульской области 23-летний местный житель лишился своего мобильного телефона во время распития алкоголя со своим 28 -летним неработающим ранее судимым знакомым.
Подобный инцидент произошел в Веневе. По предварительным данным, 43-летний неработающий ранее судимый мужчина пришел в гости к своей знакомой для совместного употребления алкоголя.
Похищенное было обнаружено и изъятно полицейскими. Подозреваемые сознались в содеянном. В настоящее время в отделах МВД проводятся мероприятия по выяснению всех детелей.
ИСТОЧНИК KP.RU