В Тульской области за сутки произошли две кражи во время распития алкоголя

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-19T12:45:07+03:00

Жители Суворова и Венева лишились своих мобильных телефонов

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За минувшие сутки сотрудниками полиции было зафиксировано два случая краж мобильных телефонов во время употребления алкогольных напитков.

В г. Суворове Тульской области 23-летний местный житель лишился своего мобильного телефона во время распития алкоголя со своим 28 -летним неработающим ранее судимым знакомым.

Подобный инцидент произошел в Веневе. По предварительным данным, 43-летний неработающий ранее судимый мужчина пришел в гости к своей знакомой для совместного употребления алкоголя.

Похищенное было обнаружено и изъятно полицейскими. Подозреваемые сознались в содеянном. В настоящее время в отделах МВД проводятся мероприятия по выяснению всех детелей.

ИСТОЧНИК KP.RU