В Тульской области «Лада» сбила несовершеннолетнего пешехода
Пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен домой
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Вчера, 18 сентября, в 7 вечера в г. Белеве Тульской области «Лада Калина» сбила пешехода. По предварительной информации, женщина 1988 года рождения, водитель автомобиля, двигалась по ул. Советской, где совершила наезд на несовершеннолетнего юношу 2002 года рождения.
В результате ДТП пешеход получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
ИСТОЧНИК KP.RU