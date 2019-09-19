2019-09-19T12:28:28+03:00
Происшествия

В Тульской области «Лада» сбила несовершеннолетнего пешехода

Пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен домой
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Вчера, 18 сентября, в 7 вечера в г. Белеве Тульской области «Лада Калина» сбила пешехода. По предварительной информации, женщина 1988 года рождения, водитель автомобиля, двигалась по ул. Советской, где совершила наезд на несовершеннолетнего юношу 2002 года рождения.

В результате ДТП пешеход получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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