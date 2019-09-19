2019-09-19T11:27:47+03:00
Общество

Когда тулякам ждать первых заморозков

Также возможны небольшие осадки в виде снега
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Осень в областной столице началась резко и уверенно. Днем температура воздуха продолжает держаться около +12, ночью отметка на термометре не доходит и до +5.

Специалисты Гидрометцентра России предупреждают туляков о первых осенних заморозках. Так, небольшие осадки в виде снега, предположительно, могут быть уже этой ночью, с 19 на 20 сентября, а также и в последующие дни. Не исключается и мокрый снег.

Первые осенние заморозки начнутся в ночь с понедельника на вторник, с 23 на 24 сентября. Дальше ночью будет становиться еще холоднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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