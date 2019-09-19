2019-09-19T11:16:09+03:00
Происшествия

В Туле Мерседес снес железное ограждение на ул. Мосина

В ДТП пострадавших нет
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле в ночь с 18 на 19 сентября на ул. Мосина произошло ДТП, в ходе которого «Мерседес» снес железное ограждение.

По данным СМИ, иномарка двигалась в сторону ул. Октябрьской и в этот момент врезалась в стоящую на перекрестке в ожидании зеленого света «Ладу Приору». Пытаясь уйти от столкновения, водитель «Мерседеса» не справивился с управлением транспортного средства и задел по касательной «Ладу», влетев в железное ограждение. После этого иномарка оказалась на встречной полосе.

По предварительным данным в аварии пострадавших нет. В числе ущерба только сильная деформация автомобилей.

Все подробности ДТП выясняются специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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