В Туле Мерседес снес железное ограждение на ул. Мосина

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-19T11:16:09+03:00

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В Туле в ночь с 18 на 19 сентября на ул. Мосина произошло ДТП, в ходе которого «Мерседес» снес железное ограждение.

По данным СМИ, иномарка двигалась в сторону ул. Октябрьской и в этот момент врезалась в стоящую на перекрестке в ожидании зеленого света «Ладу Приору». Пытаясь уйти от столкновения, водитель «Мерседеса» не справивился с управлением транспортного средства и задел по касательной «Ладу», влетев в железное ограждение. После этого иномарка оказалась на встречной полосе.

По предварительным данным в аварии пострадавших нет. В числе ущерба только сильная деформация автомобилей.

Все подробности ДТП выясняются специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU