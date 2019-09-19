В Туле Мерседес снес железное ограждение на ул. Мосина
В Туле в ночь с 18 на 19 сентября на ул. Мосина произошло ДТП, в ходе которого «Мерседес» снес железное ограждение.
По данным СМИ, иномарка двигалась в сторону ул. Октябрьской и в этот момент врезалась в стоящую на перекрестке в ожидании зеленого света «Ладу Приору». Пытаясь уйти от столкновения, водитель «Мерседеса» не справивился с управлением транспортного средства и задел по касательной «Ладу», влетев в железное ограждение. После этого иномарка оказалась на встречной полосе.
По предварительным данным в аварии пострадавших нет. В числе ущерба только сильная деформация автомобилей.
Все подробности ДТП выясняются специалистами.
ИСТОЧНИК KP.RU