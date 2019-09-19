2019-09-19T11:00:40+03:00
Происшествия

В Туле задержан похититель транспортных средств

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По предварительным данным, злоумышленник в ночное время проник на придомовую территорию, где находились мотоцикл и два велосипеда. Именно они составили предмет кражи преступника.

Попасть на территорию похититель смог путем подбора ключей от калитки. Совершив кражу, злоумышленник скрылся. Нанесенный материальный ужерб владельцу составил 300 тыс. рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудников полиции удалось выяснить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 34-летний неработающий ранее судимый туляк. В данный момент в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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