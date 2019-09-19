2019-09-19T10:48:04+03:00
Общество

В Тульской области нашли место захоронения детей, погибших в Великую Отечественную войну

На место указала их 90-летняя родственница
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Ока. FMФото: Ока. FM
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Участники поискового отряда «Память» нашли могилы детей, погибших под минометным обстрелом немцев. На это место в Заокском районе указала 90-летняя местная жительница.

Как сообщает портрал «Ока. FM», две девочки — Саша и Нина — во время вражеской атаки правого берега Оки не успели добежать до убежища и попали под обстрел. Из-за того, что атака фашистов продолжалась несколько дней, детей не смогли похоронить на местном кладбище, и сделать это пришлось в лесу.

После окончания войны за могилками всегда ухаживали родные девочек, но сейчас осталась лишь одна их родственница. Из-за возраста ей стало делать это уже сложно, поэтому она и обратилась к поисковикам.

Сейчас решается вопрос о перезахоронении детей на местное кладбище, рядом с их родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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