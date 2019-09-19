В МГИМО установят памятник тульского писателя Л. Н. Толстого
Мероприятие пройдет в честь 75-летия института
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области на территории МГИМО установят памятник Л. Н. Толстому. Мероприятие пройдет 26 сентября в честь празднования 75-летия института.
Для гостей состоится выступление пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, мелодекламация, иммерсивное шоу, а также имеющие мировую известность оперные певцы.
ИСТОЧНИК KP.RU