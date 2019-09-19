В МГИМО установят памятник тульского писателя Л. Н. Толстого

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-19T10:35:13+03:00

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В рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области на территории МГИМО установят памятник Л. Н. Толстому. Мероприятие пройдет 26 сентября в честь празднования 75-летия института.

Для гостей состоится выступление пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, мелодекламация, иммерсивное шоу, а также имеющие мировую известность оперные певцы.

ИСТОЧНИК KP.RU