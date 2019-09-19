2019-09-19T09:48:17+03:00
Происшествия

В Тульской области горел дом: пострадал человек

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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18 сентября в д. Турино Заокского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:46.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через через 13 минут.

В результате происшествия пострадал человек, дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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