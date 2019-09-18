Во второй день Кубка России «Тулица» уступила «Сахалину»

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-18T18:00:39+03:00

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18 сентября "Тулица" провела второй матч на Кубке России. В напряжённой борьбе волейболистки уступили команде Суперлиги, «Сахалину».

Игра закончилась со счётом 0:3 (20:25; 23:25; 17:25). Тульская команда боролась до последнего в каждом сете, но удача была на стороне Сахалина.

19 сентября тулячки сыграют в 16:00 с одним из основных соперников по регулярному Чемпионату - ВК «Приморочка».

ИСТОЧНИК KP.RU