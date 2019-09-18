СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-18T17:03:08+03:00

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В Туле продолжают ремонтировать мемориал «Защитникам неба Отечества». Работы проведут в два этапа.

На первом этапе будет произведен монтаж облицовки внутренней стены комплекса. Его планируют завершить до конца октября этого года.

На втором этапе произведут замену внешней части стилобата, ремонт ступеней и покраску несущих металлических конструкций мемориального комплекса. Также планируется отреставрировать барельефы. Эти работы намечены на 2020 год.

Сейчас рабочие производят демонтаж облицовочной плитки.

ИСТОЧНИК KP.RU