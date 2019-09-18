СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-18T14:30:54+03:00

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Водоснабжение в Пролетарском округе Тулы полностью восстановлено. Давление в системе довели до нормативного уровня.

Утром 18 сентября специалисты завершили ремонт на Медвенско-Осетровском водозаборе в районе деревни Богоявленка Веневского района. Здесь заменили 5,5 м трубопровода диаметром 1 000 мм.

Напомним, авария на железобетонном водоводе произошла вечером 17 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU