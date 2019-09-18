Водоснабжение в Пролетарском округе Тулы полностью восстановлено
Специалисты заменили 5,5 м трубопровода диаметром 1 000 мм
Изменить размер текста:
Водоснабжение в Пролетарском округе Тулы полностью восстановлено. Давление в системе довели до нормативного уровня.
Утром 18 сентября специалисты завершили ремонт на Медвенско-Осетровском водозаборе в районе деревни Богоявленка Веневского района. Здесь заменили 5,5 м трубопровода диаметром 1 000 мм.
Напомним, авария на железобетонном водоводе произошла вечером 17 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU