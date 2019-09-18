Житель Тульской области поджег автоприцеп соседа, который тот оставил на его участке
В полиции устанавливают детали происшествия
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В одной из деревень Щекинского района 53-летний мужчина поджег автоприцеп соседа. Местный житель был уверен, что имущество оставлено на принадлежащей ему земле. На просьбы убрать прицеп 60-летний владелец не реагировал.
Мужчина решил действовать радикально и облил предмет конфликта соляркой и совершил поджог. Потерпевший обратился в полицию. 53-летний подозреваемый признался в содеянном. В полиции устанавливают детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU