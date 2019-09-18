Коммунальная авария: на Медвенско-Осетровском водозаборе завершили ремонт

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-18T11:42:13+03:00

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Специалисты завершили ремонт на Медвенско-Осетровском водозаборе. Систему заполняют водой.

Напомним, 17 сентября авария произошла на железобетонном водоводе в районе деревни Богоявленка Веневского района. В связи с этим в Пролетарском округе наблюдалось пониженное давление холодной воды.

На время ремонта водоснабжение не приостанавливали. Оно осуществлялось за счет резервных источников. Также жителям раздавали питьевую и техническую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU