СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-18T09:38:42+03:00

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Водоснабжение Пролетарского округа Тулы осуществляется за счет резервных источников. По состоянию на 6.00 18 сентября специалисты заменили аварийный участок. На очереди сварочные работы. В планах полностью завершить ремонт к 11.00.

Напомним, в районе деревни Богоявленка Веневского района произошла коммунальная авария. Ее следствием стало пониженное давление холодной воды в Пролетарском округе Тулы. Для жителей организовали раздачу технической и питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU