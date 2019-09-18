Водоснабжение Пролетарского округа Тулы осуществляется за счет резервных источников
Специалисты уже заменили аварийный участок
Фото: Администрация города
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Водоснабжение Пролетарского округа Тулы осуществляется за счет резервных источников. По состоянию на 6.00 18 сентября специалисты заменили аварийный участок. На очереди сварочные работы. В планах полностью завершить ремонт к 11.00.
Напомним, в районе деревни Богоявленка Веневского района произошла коммунальная авария. Ее следствием стало пониженное давление холодной воды в Пролетарском округе Тулы. Для жителей организовали раздачу технической и питьевой воды.
ИСТОЧНИК KP.RU