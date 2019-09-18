Коммунальная авария: в Пролетарском округе Тулы организовали бесплатную раздачу воды
В Туле организована бесплатная раздача питьевой и технической воды.
Пункты выдачи технической воды начали работать в 6.00 18 сентября по следующим адресам:
- Пролетарская, 22а-ТЦ "Рио".
- Ложевая, 125-а ТЦ "Пролетарский".
- Бондаренко,23 (в районе хоккейной коробки).
- Металлургов, 22 ДК "Металлургов".
- Кутузова, 13 ТК "Кировский".
- Кутузова, 45 ТРК "Голубой огонь".
С 7.00 в киосках «Губернский колодец» будет организована раздача питьевой воды по следующим адресам:
- Степанова, 29;
- Марата, 24 б;
- Кирова, 14;
- Калинина, 20, к1;
- Кирова, 32;
- Пролетарская, 34;
- Кутузова, 15;
- Вильямса, 26;
- Металлургов, 60;
- Металлургов, 1б.
Напомним, в деревне Богоявленка Веневского района произошла коммунальная авария. В результате в Пролетарском округе пониженное давление холодной воды. Держит ситуацию на контроле исполняющий обязанности главы администрации города Дмитрий Миляев.
ИСТОЧНИК KP.RU