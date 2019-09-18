Коммунальная авария: в Пролетарском округе Тулы организовали бесплатную раздачу воды

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-18T09:40:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле организована бесплатная раздача питьевой и технической воды.

Пункты выдачи технической воды начали работать в 6.00 18 сентября по следующим адресам:

- Пролетарская, 22а-ТЦ "Рио".

- Ложевая, 125-а ТЦ "Пролетарский".

- Бондаренко,23 (в районе хоккейной коробки).

- Металлургов, 22 ДК "Металлургов".

- Кутузова, 13 ТК "Кировский".

- Кутузова, 45 ТРК "Голубой огонь".

С 7.00 в киосках «Губернский колодец» будет организована раздача питьевой воды по следующим адресам:

- Степанова, 29;

- Марата, 24 б;

- Кирова, 14;

- Калинина, 20, к1;

- Кирова, 32;

- Пролетарская, 34;

- Кутузова, 15;

- Вильямса, 26;

- Металлургов, 60;

- Металлургов, 1б.

Напомним, в деревне Богоявленка Веневского района произошла коммунальная авария. В результате в Пролетарском округе пониженное давление холодной воды. Держит ситуацию на контроле исполняющий обязанности главы администрации города Дмитрий Миляев.

ИСТОЧНИК KP.RU