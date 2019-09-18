В Пролетарском округе Тулы перебои с водой из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-18T10:30:40+03:00

Работы планируют завершить до 11.00 18 сентября

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В Пролетарском округе Туле пониженное давление холодной воды из-за коммунальной аварии. ЧП произошло 17 сентября на железобетонном водоводе диаметром 1000 мм в районе деревни Богоявленка Веневского района.

К работам на Медвенско-Осетровском водозаборе приступили сотрудники АО «Тулагорводоканал» вечером. Планируется их завершить до 11.00 18 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU