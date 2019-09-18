В Пролетарском округе Тулы перебои с водой из-за коммунальной аварии
В Пролетарском округе Туле пониженное давление холодной воды из-за коммунальной аварии. ЧП произошло 17 сентября на железобетонном водоводе диаметром 1000 мм в районе деревни Богоявленка Веневского района.
К работам на Медвенско-Осетровском водозаборе приступили сотрудники АО «Тулагорводоканал» вечером. Планируется их завершить до 11.00 18 сентября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Где можно получить бесплатно техническую и питьевую воду
"Комсомолка" публикует список адресов (подробности)
Вода в дома Пролетарского округа начала поступать из резервных источников
Специалисты уже заменили аварийный участок (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU