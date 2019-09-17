2019-09-17T17:56:20+03:00
Происшествия

В Туле жительница Московской области умыкнула вещи посетительниц фитнес-клуба

Максимальная сумма похищенного составила 68 тыс. рублей
Мария ВЛАСОВА
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Суд вынес приговор в отношении 52-летней жительницы Московской области. Она признана виновной по статье «Кража».

Вечером женщина в фитнес-клубе похитила из шкафчиков для одежды пятерых потерпевших их вещи. Максимальная сумма похищенного составила 68 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселения, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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