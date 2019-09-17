В Туле стартовал ремонт мемориала «Защитникам неба Отечества»
Сейчас подрядная организация демонтирует облицовочную плитку
Фото: Администрация города
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В Туле стартовал ремонт мемориала «Защитникам неба Отечества». На первом этапе пройдет монтаж облицовки внутренней стены комплекса. Сейчас подрядная организация демонтирует облицовочную плитку.
Второй этап включит в себя замену внешней части стилобата, ремонт ступеней и покраску несущих металлических конструкций мемориального комплекса. Старт работ намечен на 1 апреля 2020 года.
За ходом работ по ремонту мемориального комплекса «Защитникам неба Отечества» организован технический и авторский надзор.
ИСТОЧНИК KP.RU