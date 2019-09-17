2019-09-17T17:48:43+03:00
Общество

В Туле стартовал ремонт мемориала «Защитникам неба Отечества»

Сейчас подрядная организация демонтирует облицовочную плитку
Поделиться:
Фото: Администрация городаФото: Администрация города
Изменить размер текста:

В Туле стартовал ремонт мемориала «Защитникам неба Отечества». На первом этапе пройдет монтаж облицовки внутренней стены комплекса. Сейчас подрядная организация демонтирует облицовочную плитку.

Второй этап включит в себя замену внешней части стилобата, ремонт ступеней и покраску несущих металлических конструкций мемориального комплекса. Старт работ намечен на 1 апреля 2020 года.

За ходом работ по ремонту мемориального комплекса «Защитникам неба Отечества» организован технический и авторский надзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле жительница Московской области умыкнула вещи посетительниц фитнес-клуба
В Туле на проспекте Ленина столкнулись «Газель» и иномарка
В Пролетарском районе Тулы открылось модульное почтовое отделение
В деревне Озерки Тульской области не работают светильники, установленные в 2016 году
18 сентября в центре Тулы ограничат подачу холодной воды
В Туле сразу четыре иномарки по цепочке столкнулись около здания УМВД
В Туле продолжаются мероприятия по выявлению незаконной миграции
Туляк крал велосипеды и автомобильные запчасти
В Туле увезли от стен Кремля закусочную
Жителя Тульской области задержали за курение и нашли у него наркотики
Двое туляков разбили «Лексус» на парковке у торгового центра
Памяти Б.С. Дейча
В Туле телефонный мошенник списал с карты пенсионерки 443 тысячи рублей
В Туле на Московском шоссе «ГАЗ» спровоцировал массовое ДТП
Житель Тульской области на улице вырвал из рук 91-летней пенсионерки кошелек