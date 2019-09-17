2019-09-17T17:00:51+03:00
Происшествия

В Туле на проспекте Ленина столкнулись «Газель» и иномарка

В результате аварии образовался дорожный затор
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На проспекте Ленина на пересечении с ул. Агеева произошло ДТП с участием грузовой «Газели» и иномарки.

Как сообщают СМИ, «Газель» направлялась по проспекту в сторону центра, а легковой автомобиль «Mitsubishi Lancer» поворачивал в сторону парка по ул. Агеева.

От сильного удара грузовика иномарку развернуло поперек проезжей части, что спровоцировало большой дорожный затор.

Все подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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