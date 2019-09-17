В Туле на проспекте Ленина столкнулись «Газель» и иномарка
В результате аварии образовался дорожный затор
Фото: Архив "КП"
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На проспекте Ленина на пересечении с ул. Агеева произошло ДТП с участием грузовой «Газели» и иномарки.
Как сообщают СМИ, «Газель» направлялась по проспекту в сторону центра, а легковой автомобиль «Mitsubishi Lancer» поворачивал в сторону парка по ул. Агеева.
От сильного удара грузовика иномарку развернуло поперек проезжей части, что спровоцировало большой дорожный затор.
Все подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU