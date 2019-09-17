В Пролетарском районе Тулы открылось модульное почтовое отделение

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-17T16:44:50+03:00

Оно будет работать на ул. Ясногорской с 8:00 до 17:00

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В Туле в Пролетарском округе открылось модульное отделение почтовой связи. По функциональности и технической составляющей оно ничем не будет отличаться от обычного. В нем также будет оказываться весь перечень почтовых услуг.

Модульное отделение приспособлено к работе и в зимнее время года. В нем есть рабочее место для оператора, хозяйственный блок, помещение для приема и обслуживания клиентов. При этом модуль автономен и требует лишь подключение к электросетям. К месту установки почтовое отделение можно доставить обычным грузовым транспортом.

Кроме того, модульное почтовое отделение оснащено системой охранной и пожарной сигнализаций.

Новое почтовое отделение будет работать с 8:00 до 17:00 по адресу: ул. Ясногорская, 18. Перерыв с 13:00 до 14:00 (воскресенье и понедельник — выходной).

ИСТОЧНИК KP.RU