В деревне Озерки Тульской области не работают светильники, установленные в 2016 году
Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан
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В деревне Озерки Киреевского района до сих пор не подключили светильники, установленные в 2016 году по программе «Народный бюджет». Жалоба местных жителей была озвучена на оперативном совещании в правительстве региона.
Выяснилось, что задержка с подключением 5 светильников связана с тем, что линия д. Сергиевское была передана в управление «Тулаавтодор».
Теперь их подключат от ближайшей трансформаторной подстанции. Уже приобретены необходимые материалы. Также дополнительно установят еще 10 светильников. Работы планируется выполнить до 15 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU