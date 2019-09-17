2019-09-17T16:31:40+03:00
Общество

В деревне Озерки Тульской области не работают светильники, установленные в 2016 году

Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан
Мария ВЛАСОВА
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В деревне Озерки Киреевского района до сих пор не подключили светильники, установленные в 2016 году по программе «Народный бюджет». Жалоба местных жителей была озвучена на оперативном совещании в правительстве региона.

Выяснилось, что задержка с подключением 5 светильников связана с тем, что линия д. Сергиевское была передана в управление «Тулаавтодор».

Теперь их подключат от ближайшей трансформаторной подстанции. Уже приобретены необходимые материалы. Также дополнительно установят еще 10 светильников. Работы планируется выполнить до 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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