18 сентября в центре Тулы ограничат подачу холодной воды

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-17T16:20:38+03:00

Изменить размер текста: A A

18 сентября с 9:00 в центре Тулы ограничат подачу холодной воды. Это связано с аварийно-ремонтными работами на пр. Ленина – ул. Льва Толстого.

Холодной воды не будет по следующим адресам:

пр. Ленина, дома №№ 68, 66, 64, 62, 83, 79, 67, 60, 65, 63, 61, 59, 54, 58, 52, 57, 55, 53, 46, 44, 57-а, 56, 58; ул. Ф. Энгельса дома №№ 133, 103, 101, 99, 97; ул. Л. Толстого дома №№ 87, 85, 83, ул. Первомайская, дома №№ 4, 8, 10.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU