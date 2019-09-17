2019-09-17T16:20:38+03:00
Общество

18 сентября в центре Тулы ограничат подачу холодной воды

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

18 сентября с 9:00 в центре Тулы ограничат подачу холодной воды. Это связано с аварийно-ремонтными работами на пр. Ленина – ул. Льва Толстого.

Холодной воды не будет по следующим адресам:

пр. Ленина, дома №№ 68, 66, 64, 62, 83, 79, 67, 60, 65, 63, 61, 59, 54, 58, 52, 57, 55, 53, 46, 44, 57-а, 56, 58; ул. Ф. Энгельса дома №№ 133, 103, 101, 99, 97; ул. Л. Толстого дома №№ 87, 85, 83, ул. Первомайская, дома №№ 4, 8, 10.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле жительница Московской области умыкнула вещи посетительниц фитнес-клуба
В Туле стартовал ремонт мемориала «Защитникам неба Отечества»
В Туле на проспекте Ленина столкнулись «Газель» и иномарка
В Пролетарском районе Тулы открылось модульное почтовое отделение
В деревне Озерки Тульской области не работают светильники, установленные в 2016 году
В Туле сразу четыре иномарки по цепочке столкнулись около здания УМВД
В Туле продолжаются мероприятия по выявлению незаконной миграции
Туляк крал велосипеды и автомобильные запчасти
В Туле увезли от стен Кремля закусочную
Жителя Тульской области задержали за курение и нашли у него наркотики
Двое туляков разбили «Лексус» на парковке у торгового центра
Памяти Б.С. Дейча
В Туле телефонный мошенник списал с карты пенсионерки 443 тысячи рублей
В Туле на Московском шоссе «ГАЗ» спровоцировал массовое ДТП
Житель Тульской области на улице вырвал из рук 91-летней пенсионерки кошелек