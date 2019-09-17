2019-09-17T15:42:19+03:00
Общество

В Туле продолжаются мероприятия по выявлению незаконной миграции

В Куркинском районе было выявлено 29 административных правонарушений
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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На территории Тульской области продолжают проводиться мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. К проверке соблюдения закона в сфере миграции были привлечены сотрудники Росгвардии.

В результате проверки на строительном объекте в куркинском районе было выявлено 29 административных провонарушений, связанных с нарушением иностранцами правил въезда либо режима пребывания в стране, а также с незаконным осуществлением трудовой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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