В Туле продолжаются мероприятия по выявлению незаконной миграции

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-17T15:42:19+03:00

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На территории Тульской области продолжают проводиться мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. К проверке соблюдения закона в сфере миграции были привлечены сотрудники Росгвардии.

В результате проверки на строительном объекте в куркинском районе было выявлено 29 административных провонарушений, связанных с нарушением иностранцами правил въезда либо режима пребывания в стране, а также с незаконным осуществлением трудовой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU