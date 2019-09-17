Туляк крал велосипеды и автомобильные запчасти

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-17T15:27:43+03:00

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В Туле задержали подозреваемого в серии краж велосипедов и автомобильных запчастей. Также полиция не исключает версию, что на счету похитителя могут быть и другие противоправные действия.

По предварительным данным, 39-летний неработающий ранее судимый туляк совершил две кражи велосипедов из многоквартирных домов. В обоих случаях он беспрепятственно заходил в подъезды многоэтажек и забирал оставленные без присмотра транспортные средства.

Еще две кражи подозреваемый мог совершить, проникая через забор на неохраняемую территорию хозскладов автосервиса. Оттуда он забрал 4 зимние покрышки и скрылся с места преступления незамеченным. Предположительно, все кражи были совершены им с корыстной целью — для дальнейшей продажи.

После оперативных мероприятий сотрудников полиции похититель был задержан, а затем признался в содеянном. В данный момент расследуется уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража». Полицейские выясняют все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU