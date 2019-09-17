В Туле увезли от стен Кремля закусочную

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-17T15:10:47+03:00

Ранее жители выразили недоумение о целесообразности ее нахождения в историческом центре

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В Туле увезли закусочную от стен кремля. Передвижная торговая точка находилась у Пятницких ворот.

Отметим, что ранее жители выразили недоумение: насколько целесообразно нахождение закусочной в историческом центре. Одни ссылались на испорченный внешний вид, другие предлагали перевезти ее в более подходящее для этого место: молодежное пространство.

Впрочем, были и те, кого устроил яркий внешний вид точки общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU