2019-09-17T15:10:47+03:00
Общество

В Туле увезли от стен Кремля закусочную

Ранее жители выразили недоумение о целесообразности ее нахождения в историческом центре
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле увезли закусочную от стен кремля. Передвижная торговая точка находилась у Пятницких ворот.

Отметим, что ранее жители выразили недоумение: насколько целесообразно нахождение закусочной в историческом центре. Одни ссылались на испорченный внешний вид, другие предлагали перевезти ее в более подходящее для этого место: молодежное пространство.

Впрочем, были и те, кого устроил яркий внешний вид точки общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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