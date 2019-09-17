Жителя Тульской области задержали за курение и нашли у него наркотики

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-17T14:33:03+03:00

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31-летний житель Богородицка признан виновным по статье «незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».

Летом мужчина приехал в Тулу прогуляться. Ближе к вечеру собирался возвращаться домой. Но на одной из улиц около бордюра нашел полимерный пакет с порошкообразным веществом.

Мужчина хорошо знал, как выглядят «закладки» с наркотиками, поэтому ни минуты не сомневался, что это именно они. Пакетик запрещенными веществами спрятал в карман брюк, чтобы затем употребить дома, и отправился на Московский вокзал Тулы.

Пока ждал отправления электропоезда мужчина решил выкурить сигарету. В этот момент к нему подошли сотрудники транспортной полиции. Они предложили проследовать в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении за употребление табачных изделия в неустановленном для этого месте.

При этом мужчина сразу признался сотрудникам правоохранительных органов, что в кармане брюк у него находятся наркотики.

В ходе личного досмотра у жителя Богородицка изъяли наркотическое средство в значительном размере.

Суд назначил виновному штраф в размере 20 000 рублей, сообщает Тульская транспортная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU