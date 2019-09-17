2019-09-17T14:18:07+03:00
Происшествия

Двое туляков разбили «Лексус» на парковке у торгового центра

Мужчины пытались нанести как можно больший ущерб
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Двое пьяных туляков поздним вечером разбили «Лексус» на парковке у торгового центра. Повредить иномарку «премиум» класса мужчины решили из-за внешнего вида машины. Они били по автомобилю, пытаясь нанести как можно больший ущерб.

Владелица иномарки увидела происходящее и вызвала полицию. Злоумышленников задержал прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы.

31-летнего и 32-летнего безработных мужчин доставили в отдел для разбирательства. Мужчины признались в содеянном. В УМВД России по г.Туле проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24