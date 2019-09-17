Двое туляков разбили «Лексус» на парковке у торгового центра

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-17T14:18:07+03:00

Мужчины пытались нанести как можно больший ущерб

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Двое пьяных туляков поздним вечером разбили «Лексус» на парковке у торгового центра. Повредить иномарку «премиум» класса мужчины решили из-за внешнего вида машины. Они били по автомобилю, пытаясь нанести как можно больший ущерб.

Владелица иномарки увидела происходящее и вызвала полицию. Злоумышленников задержал прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы.

31-летнего и 32-летнего безработных мужчин доставили в отдел для разбирательства. Мужчины признались в содеянном. В УМВД России по г.Туле проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU