Двое туляков разбили «Лексус» на парковке у торгового центра
Мужчины пытались нанести как можно больший ущерб
Фото: Алексей ФОКИН
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Двое пьяных туляков поздним вечером разбили «Лексус» на парковке у торгового центра. Повредить иномарку «премиум» класса мужчины решили из-за внешнего вида машины. Они били по автомобилю, пытаясь нанести как можно больший ущерб.
Владелица иномарки увидела происходящее и вызвала полицию. Злоумышленников задержал прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы.
31-летнего и 32-летнего безработных мужчин доставили в отдел для разбирательства. Мужчины признались в содеянном. В УМВД России по г.Туле проводится процессуальная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU