2019-09-17T12:29:28+03:00
Происшествия

В Туле телефонный мошенник списал с карты пенсионерки 443 тысячи рублей

Неизвестный и предложил помощь в защите банковской карты от несанкционированного списания денег
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Телефонные мошенники списали с карты пенсионерки 443 тысячи рублей. 77-летней женщине позвонил неизвестный и предложил помощь в защите банковской карты от несанкционированного списания денег.

Собеседник убедил пенсионерку сообщить ему реквизиты карты и сведения о подтверждении операций.

Получив желаемое, мошенник прервал разговор. После этого жительница областной столицы обнаружила списание с ее карты крупной суммы. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24