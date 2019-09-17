В Туле телефонный мошенник списал с карты пенсионерки 443 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-17T12:29:28+03:00

Неизвестный и предложил помощь в защите банковской карты от несанкционированного списания денег

Изменить размер текста: A A

Телефонные мошенники списали с карты пенсионерки 443 тысячи рублей. 77-летней женщине позвонил неизвестный и предложил помощь в защите банковской карты от несанкционированного списания денег.

Собеседник убедил пенсионерку сообщить ему реквизиты карты и сведения о подтверждении операций.

Получив желаемое, мошенник прервал разговор. После этого жительница областной столицы обнаружила списание с ее карты крупной суммы. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU