В Туле телефонный мошенник списал с карты пенсионерки 443 тысячи рублей
Неизвестный и предложил помощь в защите банковской карты от несанкционированного списания денег
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Телефонные мошенники списали с карты пенсионерки 443 тысячи рублей. 77-летней женщине позвонил неизвестный и предложил помощь в защите банковской карты от несанкционированного списания денег.
Собеседник убедил пенсионерку сообщить ему реквизиты карты и сведения о подтверждении операций.
Получив желаемое, мошенник прервал разговор. После этого жительница областной столицы обнаружила списание с ее карты крупной суммы. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU