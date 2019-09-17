В Туле на Московском шоссе «ГАЗ» спровоцировал массовое ДТП

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-17T11:22:02+03:00

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16 сентября в 12.20 на Московском шоссе в Туле произошло ДТП. 20-летний молодой человек на автомобиле «ГАЗ 2804» столкнулся с «Киа Рио» под управлением 42-летней женщины.

Затем иномарка въехала в двигающийся впереди автомобиль «Ситроен С4», за рулем которого находился 60-летний мужчина.

Позже пассажир «Киа», 7-летний мальчик, с различными травмами обратился в городскую больницу. После оказания помощи медики отпустили его.

ИСТОЧНИК KP.RU